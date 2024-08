Bodo, insulti alla Roma nel video del nuovo giocatore: reazione rabbiosa dei tifosi

Il nome della Roma è tornato ad associarsi a quello del Bodo/Glimt , club norvegese che i giallorossi avevano affrontato per ben quattro volte nell'edizione di Conference League poi vinta contro il Feyenoord grazie al gol di Zaniolo. La società nordica ha infatti annunciato un nuovo giocatore, ma un dettaglio non è sfuggito ai tifosi romanisti.

Insulti alla Roma in un video del Bodo/Glimt

Nel video di presentazione di Philip Zinckernagel appare un insulto contro la Roma: in particolare, si vede come il calciatore stia guardando un video di Zorro su un computer portatile, ma verso la fine vengono inquadrati degli adesivi attaccati al pc e uno di questi recita "Roma m***a". Ovviamente, sotto il post del Bodo non si sono fatti attendere i commenti indignati e ironici dei supporters giallorossi.