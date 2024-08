De Rossi, rivivi la diretta dopo Cagliari-Roma: "Dybala? Mi spaventerebbe se..."

De Rossi debutta in campionato con un pareggio per 0-0 a Cagliari . Tiene banco il caso Dybala: la Joya è entrata al 69' e ha fornito un assist delizioso a Dovbyk, che però ha centrato la traversa di testa. Leggi tutte le parole del tecnico in tv e in conferenza stampa.

“Questa serata non aggiunge niente di nuovo, aggiunge che lui era con la testa qua dentro, che era con i compagni, con un atteggiamento positivo, se vuoi parliamo della partita, di quello che ha fatto o non ha fatto, ma di quella situazione ne abbiamo già parlato ieri, non aggiunge niente".

De Rossi: "Dovbyk mi è piaciuto"

"Dovbyk? Il primo tempo non era una partita facile, perché abbiamo calciato parecchio e non dove avremmo voluto, non lo abbiamo messo nelle condizioni migliori, nel secondo tempo ha fatto benissimo, ha tenuto tante palle ha rischiato di fare gol. La sensazione è che ne farà tanti. Mi è piaciuto”.

"Dybala via? Mi spaventerebbe se..."

"Ho parlato già abbastanza di questa storia e ho detto che non ci tornavo più, il primo settembre parleremo del mercato e di chi c'è, mi spaventerebbe una Roma senza Dybala o altri se poi non dovessero arrivare i sostituti all’altezza. La squadra così è numericamente a posto, se dovesse andare via qualcuno e non dovessimo sostituirlo mi spaventerebbe. Ma se qualcuno andasse via e riuscissimo a sostituirlo anche in altre posizioni di campo funzionali si va avanti con quelli che arriveranno".

De Rossi: "Soulé il giocatore che volevamo"

"Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo fatto un po' di fatica a ripartire nel primo tempo. Il campo era quello che era. Io stesso gli avevo chiesto di giocare meno palla a terra, ho chiesto di andare un po’ più in verticale perché non volevo fomentare l’aggressività del Cagliari, però insomma siamo stati sempre abbastanza ordinati, secondo tempo molto meglio. Soulé? Deve fare quello, gli chiediamo di fare quello, oltre al lavoro in fase difensiva, è giovanissimo, a volte sbaglia, ma è positivissimo l’atteggiamento, cercavamo un giocatore così mi è piaciuto, credo che migliorerà sempre l’intesa con i compagni e la sua condizione. Dobbiamo lavorare per fare meglio tutto. Dobbiamo lavorare meglio e analizzare meglio. Queste partite io non le ho allenate tante volte ma le ho giocate, campo secco, e venticello, loro stadio pieno, ti metti a giochicchiare davanti l'area. Ho chiesto io di andare molto in verticale per allungarli un pochino, a volte ci siamo riusciti, altre meno, ma nel secondo tempo è andata meglio".

I cambi di De Rossi

Baldanzi per Le Fée al 61’, Dybala per Zalewski al 69’, El Shaarawy e Abraham per Dovbyk e Soulé sono stati i cambi di De Rossi durante Cagliari-Roma.

Cagliari e Roma, una traversa a testa

Le traverse di Dovbyk e Marin, colpite a un minuto di distanza sono state le occasioni più importanti del match.

