Il Bodo Glimt chiede scusa alla Roma con un nuovo video social

ROMA - Quel video annuncio con l’adesivo “Roma me**a” sul pc non è proprio andato giù a nessuno. E così il Bodo Glimt, dopo il polverone dei giorni scorsi, ha cercato di rimediare. La squadra norvegese, avversaria per ben 4 volte nell’edizione di Conference League vinta dai giallorossi contro il Feyenoord, ha chiesto scusa a modo suo. Nuovo video, simile a quello incriminato, con l’adesivo attaccato sul pc con la scritta “Scusa Roma”. Un passo indietro dopo la brutta figura (e inutile) di qualche giorno fa. Ma forse è tardi per rimediare, con tanti tifosi giallorossi ancora arrabbiati per quell’insulto fuori luogo e gratuito. In pochi sui social hanno accettato le scuse. In tanti invece attendono un'altra sfida con i norvegesi in campo.