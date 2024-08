Il dopo Dybala: nasce la Roma di Soulé

Giochi di suola, strappi, cross. E poi quei tiri un po’ strani che non ti aspetti, tipo quel sinistro di controbalzo e in controtempo che stava per sorprendere Scuffet a Cagliari. Musica, maestro. Matias Soulé non è Dybala ma studia per diventarne il logico erede. Su di lui ha scommesso fortissimo la Roma, stanziando 26 milioni più i bonus, ritenendo che in prospettiva l’argentino giovane possa eguagliare e magari superare l’argentino più anziano. Quando ci domandavamo, ormai un mese fa, come potessero convivere i due funamboli mancini dentro alla stessa zolla di campo, la risposta è arrivata dal mercato: non succederà.