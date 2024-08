Dybala e la Roma da record: il video fa numeri mai visti

Come ha ricordato Opta dal suo arrivo alla Roma (dal 2022/23) Paulo Dybala è il giocatore giallorosso che ha segnato più gol (34), fornito più assist (17), creato più chiare occasioni per i compagni (33), toccato più palloni in area avversaria (243) ed effettuato più tiri in porta (67). Da ieri, La Joya ha conquistato anche un singolare record personale fuori dal campo.