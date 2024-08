De Rossi diretta conferenza su Dybala e Roma-Empoli: segui tutto LIVE

ROMA - Daniele De Rossi torna in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con l' Empoli , valevole per la 2ª giornata di Serie A e primo impegno ufficiale all'Olimpico, al termine di una settimana rovente, nel corso della quale a tenere banco è stato il caso-Dybala . Il lieto fine della vicenda , con l'annuncio della permanenza in giallorosso della Joya , sarà certamente il tema principale della conferenza. Ma si parlerà anche di mercato, in generale, e della sfida ai toscani. Segui la diretta della conferenza stampa e tutti gli aggiornamenti .

13:41

Olimpico verso il sold out, in 67mila allo stadio

Mancano ancora poche decine di biglietti ma domani sera ci sarà con ogni probabilità l'ennesimo sold out allo stadio Olimpico. Al momento le presenze sicure sono 67mila

13:32

Empoli, D'Aversa teme "l'effetto Dybala"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match dell'Olimpico con la Roma, il tecnico dei toscani D'Aversa ha ammesso che quanto accaduto in settimana nella capitale complica le cose per la sua squadra: "Troveremo un ambiente caldo perché Dybala è rimasto. Servirà più del 100%".

13:30

De Rossi in conferenza stampa alle 14.30

C'è grande attesa per le parole di Daniele De Rossi, atteso per le 14.30 nella sala stampa del centro Fulvio Bernardini di Trigoria per la classica conferenza prepartita di Roma-Empoli. L'attenzione però sarà probabilmente catalizzata dalla vicenda Dybala ed i suoi clamorosi sviluppi.

