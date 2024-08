Roma, Abraham in uscita: interesse concreto del West Ham

ROMA - Sfoltire la rosa per rinforzarla. La Roma sta cercando di vendere per fare cassa, diminuire il numero dei giocatori nella squadra di De Rossi e poter poi riucire a chiudere alcuni innesti per completare l'organico. Tra i nomi in uscita c'è anche quello di Tammy Abraham, richiesto prima dal Milan, poi dall'Everton e adesso attenzionato da un nuovo club della Premier League. È infatti concreto l'interesse del West Ham per il centravanti ex Chelsea: il club inglese sta cercando una punta per risolvere i problemi offensivi e sta sondando la situazione per arrivare all'attaccante giallorosso. Nessuna offerta ufficiale, ma da Trigoria si aspettano un contatto nelle prossime ore. Il prezzo è quello ormai noto a tutti: 23-25 milioni di euro per la cessione. A sei giorni dalla chiusura, il mercato della Roma potrebbe presto vivere una nuova svolta.