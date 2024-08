Incubo Roma: la reazione dell'Olimpico dopo la sconfitta contro l'Empoli

Doveva essere la notte della festa per Paulo Dybala, la sua permanenza, lo stadio tutto sold out, ancora una volta, la gioia di ritrovarsi dopo un'estate complicata. È stato un incubo: tanti errori, poche giocate e tantissima sfortuna, visti i tre legni colpiti di cui uno, quelo di Dybala nel recupero, che poteva valere il pareggio contro l'Empoli. Per questo, al 90', ci sono stati fischi, e tanti, ma nessuna contestazione. Né ai giocatori, né alla società né tantomeno a De Rossi. Anzi, subito dopo i fischi i tifosi hanno intonato cori di sostegno alla Roma. Intesa come squadra. Il modo migliore, almeno il loro, per finire una serata orrenda.