De Rossi diretta dopo Roma-Empoli: interviste e conferenza stampa LIVE

23:20

"Dispiaciuto per il risultato"

"Come sto? Non sono provato per la prestazione o per il risultato, sono dispiaciuto. Non ci attacchiamo a fortuna e fallo, domattina sarò meno triste, depresso, avrò meno sensazioni negative che hanno tutti gli allenatori quando perdono".

23:18

"Reazione dei giocatori positiva"

"Poche ammonizioni? Primo tempo dovevamo fare qualche fallo in più, secondo tempo abbiamo avuto una reazione di grande intensità, il 2-0 ci avrebbe ammazzato, ma invece la reazione dei giocatori è stato positivo".

23:17

"Avrei bisogno di giocatori fisici"

"Centrocampo siamo messi bene come numeri, vediamo quelli che succederà. Tutti gli allenatori hanno bisogno di qualcosa, ogni squadra ha bisogno di vendere e comprare, avevamo le idee chiare, ora ci siamo resettati e ripartiamo. Avrei bisogno di tanti giocatori fisici, nasco calciatore di un certo tipo, mi piacciono tanti giocatori fisici perché penso che il calcio vada in quella direzione".

23:16

"El Shaarawy deve trovare la condizione"

"El Shaarawy ha avuto un problema contro la svizzera, è stato fermo tutte le settimane di vacanza, deve solo trovare la condizione. Shomurodov si allena meglio ed è più vivo di tanti altri e dovrò farlo anche con altri".

23:13

"Potevamo e dovevamo vincere"

"Io sono pagato per gestire la rosa che mi viene messa a disposizione, a volte va bene, altre meno. La squadra che ho oggi a dispoisizione può vincere contro empoli e cagliari. Poi parlare di equilibri o discorsi più profondi lo vedremo, tante squadre devono ancora trovare la quadra. Se la domanda è potevamo vincere oggi con questi giocatori? Ovviamente sì".

23:11

"Dybala? Non sono soddisfatto di nessuno"

"Non sono soddisfatto della partita di nessuno. Non è un discorso del tridente. Questi giocatori possono fare di più. Dovevamo e potevamo vincere. Dovevamo fare meglio nei singoli e come squadra".

23:10

"Brutti i fischi a Zalewski"

"È sempre brutto quando viene fischiato un giocatore. Zalewski è entrato, sbaglia qualcosa e va sempre forte. Per me è sbagliato fischiarlo, servirebbe un supporto. Conosco questa città e se le cose non vanno benissimo verranno fischiati i giocatori e lo faranno anche con me. Lui si impegna ed ha quel motore di cui abbiamo bisogno. Ha grandi potenzialità".

23:08

"Ho bisogno di gente come Eldor"

"Eldor è uno che si allena bene e a me serve gente così che in partita dimostra di poter andare a questa velocità. Se era rigore? Credo che non avesse motivo di buttarsi in quella posizione, ma dalla panchina non saprei dire".

23:03

"Dobbiamo aiutare Dovbyk"

"Dobbiamo imparare a servire Dovbyk nella maniera più giusta, siamo noi a dovergli togliere pressione nell'area di rigore e fare meglio nel fraseggio. Va servito meglio e va fatta meglio la formazione".

23:00

"Il calcio è andare forte"

"Per velocizzare la circolazione della palla c'è solo una soluzione, dobbiamo andare forte. Ed io devo essere bravo a scegliere gli uomini che vanno forte".

22:59

"Dovevamo essere più aggressivi"

"Abbiamo subito tanti contropiedi perché siamo stati troppo poco aggressivi con i difensori, che però nel secondo tempo hanno tenuto molto bene il campo".

22:56

"È mancata energia"

"Ci sono mancate le gambe, non c'era energia e la palla circolava troppo lentamente. L'Empoli ha fatto una bella partita, noi abbiamo provato a cambiare ma non è servito. Poi siamo cresciuti, ma quando sbagli così il primo tempo è dura".

