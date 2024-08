Bruno Conti risponde a Sabatini: "Mai impedito l'accesso al ristorante di Trigoria"

"Non è mai accaduto che mi abbiano impedito l'accesso al ristorante di Trigoria". Bruno Conti smentisce le parole di Walter Sabatini, che questa mattina a Radio Serie A, aveva dichiarato: "Gli viene vietato l'ingresso al ristorante di Trigoria. Io non so chi fa le cose a Trigoria, mi sembra di capire che siano due impiegati o impiegate. Non so se sto dicendo cose che posso dire, ma sto dicendo la verità. Tra l'altro con Bruno ho parlato ed era molto rammaricato e deluso".