Roma, Danso è sbarcato a Ciampino: ora le visite e la firma

CIAMPINO - Kevin Danso è pronto a cominciare la sua avventura in Italia. Il difensore centrale quest'oggi alle 12.45 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino per cominciare l'iter che lo porterà a indossare la maglia della Roma. Accolto dai media e da qualche tifoso, l'austriaco è stato subito portato al Campus Bio-Medico di Trigoria per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. Poi verrà portato al Fulvio Bernardini per firmare il contratto da 1,5 milioni più bonus per cinque anni. Danso, cappello e camicia nera, è rimasto colpito dall'affetto dei tifosi, soprattutto bambini e si è fermato con loro per foto e autografi.

Sono quindi arrivati i muscoli per la difesa: 85 chili per 190 centimetri d’altezza e una presenza importante al centro della difesa. La Roma ha stretto negli ultimi giorni per arrivare all’austriaco seguito da diversi club e ieri ha raggiunto un accordo di massima con il club francese per un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni (di questi 3 saranno di bonus).

Danso a Roma, il pensiero di De Rossi

De Rossi lo aspetta, ha bisogno di rinforzi e di muscoli come ha ammesso dopo la deludente partita contro l’Empoli: «Mi piacerebbe avere tanti giocatori fisici. Puoi insegnare a giocare a calcio ad un giocatore fisico, ma a uno che non ha il fisico non puoi insegnargli ad andare veloce. Nasco calciatore di un certo tipo, mi piacciono i giocatori tecnici, ma mi sto trasformando in un allenatore a cui piace tanto la fisicità, il calcio sta andando in quella direzione». E per seguirla ecco Danso, la prima pedina di questo cambiamento che il tecnico vorrebbe portare nella squadra. Il nuovo acquisto poi permetterà di provare anche la difesa a tre che potrà garantire a seconda delle esigenze e delle partite maggiore equilibrio alla squadra. Del resto Kevin era il pilastro del Lens del 3-5-2, e ora punta a diventarlo anche nella Roma di De Rossi. Forse già dalla partita contro la Juventus. Fisicamente sta bene, avendo giocato due partite da 90 minuti con il Lens, non sarebbe quindi una sorpresa vederlo immediatamente in campo allo Stadium.