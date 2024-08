Cristante e De Rossi, discussione a Trigoria: cosa è successo

La discussione tra De Rossi e Cristante

"Troppa tensione in casa Roma. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso", questo il tweet pubblicato da Capaldi. Il club giallorosso ha voluto specificare che si è trattata di una normale discussione in allenamento durata dieci secondi, che succede in ogni club del mondo. I due non sono venuti alle mani.