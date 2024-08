Lite De Rossi e Cristante, retroscena e ricostruzione: cosa è successo davvero

La Roma ieri mattina è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi alla squadra. Ma non tutto sarebbe filato liscio nel corso della seduta, la prima verso la sfida contro la Juventus in programma domenica sera. Secondo quanto riportato da Rai Sport, durante l’allenamento ci sarebbero stati momenti di tensione tra De Rossi e Bryan Cristante: un litigio tra i due sedato poi dallo staff giallorosso e dalla squadra. Cristante, sostitutito all’intervallo della partita contro l’Empoli dopo un primo tempo deludente, nel quale è stato più volte ripreso dal tecnico per la prestazione, avrebbe avuto questo acceso confronto con De Rossi terminato poi con la ripresa dell’allenamento. Da Trigoria sono arrivate smentite, sottolineando che si sarebbe trattato soltanto di una normale discussione tra le parti durata pochi secondi, come tante se ne vedono in campo e in ogni club calcistico.