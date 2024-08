Roma, Bove non si allena e svuota l'armadietto: l'Eintracht supera il Nottingham

Edoardo Bove oggi non si è allenato, chiaro segnale che l'addio alla Roma è sempre più vicino. O, per meglio dire, l'arrivederci. Perché Bove preferirebbe una cessione in prestito e non a titolo definitivo. Non se la sente di chiudere per sempre con la Roma e allora separarsi sì, crescere all'estero anche, ma con l'obiettivo di tornare. Quindi oggi ha svuotato l'armadietto e salutato tutti. La destinazione? In questo momento l'Eintracht Francoforte è avanti al Nottingham Forest e Edoardo ha già avuto modo di parlare con il suo ex compagno Kristensen, anche lui da questa stagione in Germania.