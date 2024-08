Roma, saltato Danso che non supera le visite: il duro comunicato del Lens

Una notte in cui succede di tutto. Ma prima le notizie: Kevin Danso non supera le visite mediche e torna al Lens. A ufficializzarlo con un duro comunicato, proprio il club francese dopo che la Roma aveva confermato qualche problema nelle visite del giocatore senza trasmettere allarmismo eccessivo. Ne frattempo, però, era stato bloccato Djaló della Juventus.

Roma, saltato Danso: il duro comunicato del Lens

Queste le parole, poco dopo mezzanotte, del Lens: "Dopo aver raggiunto un accordo totale per il trasferimento il giocatore non sarà ceduto. La lunga interpretazione di una visita medica è stata la causa di questo trasferimento interrotto. Il club si interroga sulle ragioni di fondo della mancata validazione di questo movimento per un giocatore attentamente monitorato che ha giocato più di 30 partite in stagione sia sui campi francesi che internazionali. Mantiene la massima fiducia nel suo giocatore che avrà piacere di ritrovare domani e che sarà sottoposto ad un protocollo adeguato prima di vestire nuovamente i colori oro e sangue".

Roma, bloccato Tiago Djaló

Intanto, sempre nella notte, la Roma ha bloccato il portoghese Tiago Djaló della Juventus. Operazione da concludere in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni. Le ultime 24 ore saranno di fuoco anche perché il Lens sembra pronto alla battaglia legale.