Abraham e Saelemaekers sì allo scambio dei prestiti: belga in arrivo alle 9 a Roma

De Rossi ottiene l’ala sinistra che cercava, il belga Saelemekers, che all’occorrenza può giocare anche come esterno in una difesa a tre: con Fonseca, alla prima di campionato, ha fatto addirittura il terzino destro. L’accordo con il giocatore è fatto. In nottata si è realizzata anche l’intesa con il Milan, che inserisce in organico Tammy Abraham in uno scambio di prestiti. Si sono limate subito le ultime distanze economiche. Anche tra Abraham e il Milan: lo stipendio è importante (circa 9 milioni lordi) e va adeguato in tutte le clausole alla nuova destinazione. Saelemaekers sarà a Roma in mattinata per le visite mediche, stessa cosa per quanto riguarda Abraham a Milano. Sbarco presvisto, per il belga, alle 9 a Fiumicino, per l'inglese alle 10.30 a Linate.