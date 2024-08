Danso, incredibile sfogo sui social: "Risultati visite mediche a Roma incomprensibili"

Danso si sfoga sui social dopo il mancato trasferimento alla Roma per non aver passato le visite mediche. Dopo il comunicato del Lens è arrivata anche la versione del difensore austriaco, che è rimasto sorpreso per quello che è successo: "Sono veramente dispiaciuto - scrive Danso in una storia su Instagram - e contrariato per quanto successo negli ultimi giorni e il fallito trasferimento alla Roma. Prima di tutto, sono molto sorpreso dalle supposte ragioni del fallimento del trasferimento: entrambi i dottori dell’associazione calcio austriaca e il dipartimento medico del Lens mi hanno accuratamente e regolarmente monitorato negli anni passati. Recentemente sono stato visitato per la pre-stagione con il Lens e non sono emerse irregolarità. Le interpretazioni delle visite mediche a Roma sono completamente incomprensibili per me e il mio team. Ora discuterò della mia situazione con il Lens e la federazione austriaca e mi concentrerò sul futuro”