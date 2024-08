De Rossi diretta prima di Juve-Roma: segui la conferenza stampa LIVE

Chiuso il mercato con la Roma che resta però a caccia di svincolati per la difesa dopo l'acquisto sfumato di Danso , è tempo di tornare in campo per la squadra giallorossa, attesa dalla trasferta allo Stadium . E alla vigilia del match, valido per la 3ª giornata di Serie A , a Trigoria ha parlato in conferenza stampa Daniele De Rossi che con la sua Roma cerca ancora la prima vittoria in campionato. Leggi tutte le sue dichiarazioni.

15:45

La probabile formazione di Thiago Motta

Le probabili scelte di Thiago Motta alla vigilia della sfida dello Stadium contro la squadra di De Rossi

15:30

La probabile formazione di De Rossi

Per la sfida con la Juve allo Stadium, Daniele De Rossi conferma il modulo con la difesa a tre, in mezzo al campo c'è Paredes dal primo minuto

15:15

Thiago Motta e il retroscena su De Rossi

L'allenatore bianconero in conferenza stampa spende parole di affetto e stima per l'amico e collega: "Mi ha difeso contro tutti".

14:54

De Rossi su Thiago Motta

"Con Thiago Motta ci vogliamo bene, siamo stati compagni in Nazionale e ci siamo stati sempre l'uno per l'altro. Sta dimostrando il suo valore e di essere all'altezza della Juve. Allo Stadium dovremo avere mobilità ed essere rapidi, magari cercando di essere pericolosi in attacco anche con meno possesso palla". Così a Sky.

14:42

De Rossi a Sky: "Ecco perché abbiamo scelto Kone"

Dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma, De Rossi è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro modello deve essere l'Atalanta che ha portato però avanti il suo progetto negli anni, anche se avvantaggiata da una piazza che è più paziente di quella di Roma". Così sul colpo Kone: "Ha una fisicità importante un modo di uscire da situazioni complicate diverso dai centrocampisti che abbiamo, con strappo e non solo con qualità. Il fatto che è già stato convocato con la nazionale della Francia dimostra il valore del calciatore che abbiamo acquistato".

14:33

De Rossi e gli haters: "I social non sono il mondo reale"

De Rossi è poi tornato sugli haters che lo hanno attaccato nelle settimane scorse sui social: "Ho parlato di 'subumani' riferendomi a chi augurava la morte a me oa mio figlio, per una partita di pallone poi. I social comunque li uso poco e ho disattivate le notifiche perché meno leggo e meglio sto. E i social poi non sono il mondo reale, perché quando giro per strada nessuno mi augura niente di male e la gente mi abbraccia".

14:30

De Rossi chiarische: "Nessuna discussione con Mancini"

Tornando sul presunto clima di tensione nello spogliatoio della Roma, De Rossi chiarisce: "Ripeto che con Mancini non c'è stata nessuna discussione. È capitato l'anno scorso ma in questa stagione il suo comportamento è perfetto".

14:27

De Rossi e gli obiettivi della Roma: "Ecco qual è il nostro obbligo"

Sulle ambizioni della Roma in questo campionato De Rossi è chiaro: "Noi dobbiamo migliorarci ma è chiaro che è dura mettersi dietro squadre come Inter, Juve, Milan, Atalanta ma anche Bologna, Lazio e Fiorentina. Per come siamo costruiti, non è un obbligo per noi questo mentre l'obbligo è quello di andare in una certa direzione e noi lo stiamo facendo".

14:24

De Rossi e la lite con Cristante: "Sono costretto a querelare"

Così De Rossi ha risposto a una domanda sulla discussione avuta con Cristante: "C'è di vero solo la discussione con Bryan, solo dieci secondi e senza toni esagerati e invece è uscito fuori che siamo arrivati alle mani. Ne ho viste centinaia di discussioni così e il giorno dopo ci siamo abbracciati, ma proprio perché la discussione era vera si tratta di un fatto grave, perché c'era qualcuno che ha voluto dargli questo peso e quindi mi toccherà querelare per tutelarmi. È stato scritto anche di una discussione con Mancini che non è miminamente esistita".

14:19

De Rossi su Bove: "Su di lui spero di essermi sbagliato"

De Rossi risponde a una domanda sull'addio di Bove, cresciuto nel vivaio della Roma e passato alla Fiorentina: "Mi dispiace per lui perché un ragazzo d'oro ma è vero che non l'ho bloccato. Avevo detto a lui, Pellegrini, Cristante e Paredes che quest'anno avrei voluto inserire un paio di centrocampisti nuovi e del resto devo prendermi le mie responsabilità con il rischio che magari diventi forte come Frattesi o Calafiori. E quasi spero di essermi sbagliato, perché auguro a Edo di diventare forte come loro e conquistare un posto in Nazionale".

14:16

De Rossi e il modulo della Roma: "Sulla difesa a tre..."

Sul possibile passaggio dalla difesa a quattro (su cui si è lavorato a inizio stagione) alla difesa a tre De Rossi ha risposto così: "Anche se non ve ne siete accorti noi costruiamo sempre a tre. Avevo immaginato Danso in un certo tipo di schieramento".

14:14

De Rossi contento di Saud Abdulhamid: "Un futuro campione"

Elogi per il nuovo terzino saudita Saud Abdulhamid da parte di De Rossi: "È un ragazzo solare e nei primi allenamenti mi è piaciuto. Me lo hanno consigliato parlandone come un futuro campione, bisogna lavorarci tatticamente perché il calcio italiano è diverso da quello saudita ma ha qualità".

14:11

De Rossi applaude la Roma: "Un mercato migliore di quello dell'Inter"

Ancora il mercato al centro delle domande per De Rossi: "Paradossalmente abbiamo fatto un mercato migliore dell'Inter, che però aveva bisogno solo di ritocchi e contro l'Atalanta ha fatto paura un po' a tutti. Noi abbiamo preso una giusta direzione e c'è stata collaborazione, l'obiettivo è diventare in pochi mesi e con poche sessioni di mercato ad avere una squadra forte da ritoccare solamente di volta in volta".

14:08

De Rossi su Motta: "Un amico e da allenatore ha il tocco magico"

Parole di stima per Thiago Motta da parte di De Rossi: "Thiago è un amico e sta dimostrando di essere un grande allenatore, di quelli con il tocco magico. La Juve è costruita per vincere e sarà dura, contro un tecnico che ti può sempre sorprendere nelle scelte di formazione".

14:06

De Rossi, iniziata la conferenza: "Mercato positivo. E su Kone..."

Iniziata a Trigoria la conferenza di De Rossi, che ha risposto così alla prima domanda sul mercato della Roma: "Bilancio positivo, sono contento del mercato. Siamo inciampati in qualcosa che non potevamo prevedere al momento di rinforzare la difesa. Credo che abbiamo alzato il livello della squadra e sono arrivati calciatori importanti. Kone è un tipo di calciatore che ci mancava per mettere un po' di 'ciccia' a centrocampo. Mi piace molto anche Saelemaekers e sono contento di quelli che sono arrivati prima".

14:02

Thiago Motta e il retroscena su De Rossi: "Ecco perché gli sarò sempre grato"

Alla vigilia di Juve-Roma ha parlato Thiago Motta, allenatore dei bianconeri che ha speso parole di affetto e stima verso il suo amico Daniele De Rossi, allenatore dei giallorossi che a sua volta parlerà tra poco a Trigoria.

13:41

Bove, messaggio da brividi per salutare la Roma e i tifosi

Non ci sarà Bove in Juve-Roma, con il centrocampista che ha lasciato il club giallorosso in cui militava da 12 anni per passare alla Fiorentina proprio nell'ultimo giorno di mercato. Cresciuto nel vivaio, prima di partire ha voluto dedicare un messaggio da brividi alla Roma e ai suoi tifosi.

13:26

Roma, bufera Danso: c'è Hermoso

È arrivato Kone per il centrocampo ma è sfumato l'acquisto di Danso per la Roma, che nell'ultimo giorno di mercato ha deciso di non tesserare nemmeno l'altro difensore Tiago Djalò della Juve. Chiusa la finestra di trattative, resta però ancora la possibilità di ingaggiare gli svincolati e il club giallorosso ha nel mirino Hermoso e Hummels.

