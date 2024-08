Roma, ecco Koné: "Qui per De Rossi, mi ispiravo a Pogba..."

In attesa di scoprire se la Roma chiuderà gli ultimi colpi dagli svincolati , l'acquisto che formalmente ha concluso il mercato dai giallorossi è stato quello del 23 enne francese Manu Koné . Oggi l'ex Borussia Monchengladbach si è presentato ai tifosi, spendendo parole di ringraziamento ai Friedkin per l'arrivo a Roma e parlando con orgoglio dell'argento olimpico conquistato con la Francia. Il calciatore è arrivato per allungare la lista di centrocampisti a disposizione di Daniele De Rossi che, come raccontato dallo stesso Koné, ha ricoperto un ruolo centrale per la buona riuscita della trattativa.

Le parole di Koné

"Mi ha convinto De Rossi a venire qui, oltre all'importanza della piazza, mi ha spiegato cosa può darmi la squadra visto che anche lui era un centrocampista - ha rivelato il calciatore -. Mi ha detto che il club ha grandi ambizioni. Sono entusiasta di essere qui e di poter aiutare la squadra". E poi ancora: "La Roma è un grande club che conosco da quando ero piccolo. Alcuni grandi giocatori hanno giocato qui e desideravo fare parte di questa storia. Ho parlato molto con De Rossi e mi ha davvero conquistato con le sue parole. Ho visto che ha fiducia in me e mi ha fatto capire che posso aiutare la squadra. È uno degli aspetti principali che mi hanno convinto".

L'idolo Pogba e il sogno Francia

Alla domanda su chi sia stato un giocatore importante per la sua crescita ha risposto così: "Mi ispiro a Pogba è un modello per me, perché ha fatto grandi cose in Italia, ogni giovane francese sogna di essere come lui. Ora che sono cresciuto non lo vedo più come un modello, ma prima era il mio idolo". Parlando invece dell'argento olimpico vinto con la Francia e della convocazione per i prossimi impegni di Nations League, Koné ha dichiarato: "Ho sempre sognato di giocare per la Francia e ora il sogno è realtà. Credo di meritarlo, negli anni ho sempre cercato di mettermi alla prova. Le Olimpiadi mi hanno aiutato ad essere convocato. Sono felice, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a centrare questo obiettivo. Era un obiettivo a breve termine e l'ho raggiunto. Spero di dimostrare le mie qualità e di restare qui".