Roma, i convocati per la Juve: presente Smalling

Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati per Juve-Roma, partita in programma domani sera a Torino. Il tecnico ha chiamato anche Smalling, a lungo nella lista dei potenziali partenti in stile Abraham. In attesa di un rinforzo dal mercato degli svincolati (Hermoso in pole), il centale inglese proverà a dare una mano alla causa giallorossa nel big match se dovesse essere spedito in campo. Da segnalare le prime chiamate per Abdulhamid, Koné e Saelemaekers.