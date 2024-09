La Roma è a Torino e intanto chiude per Hermoso: i dettagli

TORINO - Ieri poco prima delle 22 la Roma di Daniele De Rossi è arrivata a Torino dove questa sera affronterà la Juventus. Con il gruppo c'è Chris Smalling per quella che potrebbe essere la sua ultima trasferta con la Roma. Se. come sembra, l'inglese dovesse accettare la corte dell'Al Shabab, in Arabia, la Roma andrebbe diretta su Hummels. La novità però, non è questa, ma la virata decisa, e positiva, su Hermoso.