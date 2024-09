Retroscena Cristante, come ha vissuto la vigilia di Juve-Roma

ROMA - Le incomprensioni con De Rossi, ma non solo, gli avevano fatto venire qualche brutto pensiero. Dopo Roma-Empoli, Bryan Cristante ha incontrato a cena il procuratore Giuseppe Riso chiedendogli di esplorare il mercato in cerca di una nuova squadra. Era frastornato e sfiduciato. Non aveva manifestato esplicitamente alla società l’idea di andare via ma in cuor suo sperava che potesse accadere in extremis. Non è successo. E adesso Cristante dovrà guadagnarsi un posto in squadra perché l’arrivo di Manu Koné, unito all’acquisto dell’altro francese Le Fée, aumenta la concorrenza a centrocampo. A Torino, salvo decisioni punitive dell’allenatore, il problema non dovrebbe porsi perché Koné deve ancora allenarsi a Trigoria e Le Fée è infortunato, ma in prospettiva lo spazio si restringe. Cristante intanto, come Gianluca Mancini, è stato escluso da Spalletti nelle prime convocazioni del post Europeo, a conferma di un periodo di forma non proprio brillante: dopo sei anni di Roma nei quali tutti i tecnici (Di Francesco, Ranieri, Fonseca, Mourinho, lo stesso De Rossi) lo hanno considerato quasi insostituibile, niente è più come sembra: il suo contratto scade nel 2027, è stato rinnovato lo scorso anno a circa 3 milioni a stagione. Anche per questo Riso, quando ha parlato a diverse squadre (per esempio la Fiorentina, che poi ha preso Bove), ha trovato scarso entusiasmo. Era obiettivamente troppo tardi per allestire una trattativa e portare a Trigoria un’offerta da 20 milioni, come avrebbero desiderato i dirigenti.