Roma, le ultime news prima della Juve: Soulé supera Dybala, sorpresa Pisilli

Potrebbero esserci importanti novità di formazione stasera nella Roma che affronterà la Juventus . Per l'ufficialità bisognerà attendere almeno le 19 ma sembra che De Rossi, stando a quanto filtra, potrebbe lasciare fuori almeno all'inizio Paulo Dybala . Probabile, quindi, un tridente con Soulé, Dovbyk e Saelemaekers. Quella di Dybala non sarebbe l'unica sorpresa.

Juve-Roma, Pisilli favorito su Paredes

A centrocampo, infatti, dovrebbe giocare Cristante con Pellegrini e Pisilli. Fuori Paredes. Pisilli, 20 anni da compiere tra tre settimane, figlio del settore giovanile della Roma, ha all'attivo tre presenze con la Roma e un gol. Per lui sarebbe l'esordio dal primo minuto. Roba da far tremare le gambe ma chiunque lo vede in allenamento tutti i giorni è pronto a scommettere su di lui.