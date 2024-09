De Rossi dopo Juve-Roma: le interviste in tv e la conferenza stampa

TORINO - Dopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli, la Roma pareggia a Torino contro la Juve . Per i giallorossi, è il secondo 0-0 (dopo quello di Cagliari) in tre giornate di campionato. Nel secondo tempo, esordio per Koné. Ecco le parole di De Rossi al termine della sfida contro i bianconeri.

23:55

Cristante: "Ecco come è andata la discussione con De Rossi"

Il centrocampista spiega a Sky: "Con De Rossi soltanto una discussione da campo frutto forse del nervosismo, ma nulla di quello che è uscito. Quando arrivano giocatori importanti è normale che ci sia alternanza, penso che sia un punto di forza avere più calciatori nello stesso ruolo. Siamo partiti male, non è la partenza che volevamo. Oggi era importante ritrovare compattezza, questo deve essere il nostro punto di partenza. Andiamo via da Torino con una buona prestazione e senza subire gol".

23:40

De Rossi: "La compattezza sarà il nostro mantra. Dybala fuori perché..."

Il tecnico continua in conferenza stampa sull'attaccante ucraino: "Dovbyk ha fatto una prestazione positiva, ha aiutato tanto, ha lavorato, avevamo contro un allenatore intelligente che ha lasciato Bremer e Gatti in marcatura due contro uno. Noi dovevamo servirlo meglio, lui farà tantissimi gol, è un attaccante unico, nulla di preoccupante, dobbiamo solo servirlo meglio e lui tornerà a segnare come sempre. La prestazione? Orgoglio c'è stato, a Roma c'era un po' di atmosfera pesantuccia come se fossimo nelle sabbie mobili a maggio. Siamo stati umili e compatti, per me l'abbiamo persa solo nel primo tempo contro l'Empoli, siamo stati troppo brutti solo lì, l'anno scorso eravamo forse più scoppiettanti ma concedevamo di più La compattezza sarà il nostro mantra. Dybala e Soulé? Li rivedremo insieme, tutti vogliono vedere giocatori di grande qualità insieme, io per primo. Ma serve equilibrio, giocare con dei centrocampisti muscolari può aiutare. Oggi ho fatto una scelta tecnica e a volte passo per scemo, ma non è che lui è inferiore a qualcuno. Lo scorso anno Paulo ha sofferto Cabal col Verona, ho ragionato così. A tutti piacciono i giocatori offensivi, però poi devi marcare Yildiz".

23:25

De Rossi: "Dovbyk? Soddisfatto, farà tanti gol. Su Hermoso e Pisilli..."

L'allenatore giallorosso continua a Dazn: “Sono soddisfatto. Ha lavorato tanto, era in inferiorità numerica contro Gatti e Bremer e non è facile per nessuno in quelle situazioni. Dovbyk farà gol e sembrerà ancora più forte quando tutta la squadra muoverà la palla più velocemente. Hermoso? Sta arrivando. Qualcuno a Trigoria ci sarà e ci lavoreremo. Altrimenti lavoreremo con i giovani, sono un serbatoio importantissimo per noi. Sono felice per Pisilli, è un segnale per tutti. C’è spazio per tutti quelli che vanno forte in allenamento, quelli così li tratto un po’ meglio rispetto agli altri. Pisilli ha il futuro assicurato, oggi partita più che buona, è un ragazzo incredibile”.

23:10

De Rossi: "Partita concreta, è un punto di partenza"

Il tecnico della Roma a Sky: "Per noi era importante fare una partita concreta, siamo rimasti compatti e in questo periodo pieno di pressioni a Roma era importantissimo fare bene e uscire con qualche punto. Ora si potrà lavorare con più serenità, non è stata una partita bellissima ma è un buon punto di partenza. I ragazzi sono stati bravi. Io penso che sono stati inseriti giocatori di gamba e qualità, ad oggi ci sono squadre nettamente più forti di noi ma continuando così le cose andranno meglio. Anche oggi siamo partiti bene, poi forse la forza dell'avversario ci ha messo un po' di paura e siamo tornati indietro. Però in questi momenti bisogna tenere la barra dritta, perchè la paura ci fa soffrire ancora di più".

22:55

Parla De Rossi, le dichiarazioni dopo Juve-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i bianconeri.

22:40

Juve-Roma finisce 0-0

È appena terminata la sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Thiago Motta. La Roma ha pareggiato a Torino: gara senza gol.

Allianz Stadium, Torino