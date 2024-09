Celik sbaglia, De Rossi si infuria: il gesto verso la panchina della Roma

TORINO - Equilibrio e poche occasioni da gol allo Stadium nel primo tempo della sfida tra Juve e Roma valida per la 3ª giornata di Serie A , chiuso sullo 0-0 dalle due squadre che hanno dato ai rispettivi tecnici buone indicazioni ma anche spunti sulle modifiche da eeffettuare nella ripresa.

Celik fa infuriare De Rossi: il gesto del tecnico durante Juve-Roma

Solidità difensiva per i giallorossi di De Rossi, che si è però infuriato in alcune situazioni prendendosela in particolare con Celik. Dopo un suo passaggio sbagliato il tecnico della Roma si è messo le mani nei capelli, perdendo poi la pazienza quando il 27enne terzino turco si è fatto anticipare da un avversario al 43': "Basta, scaldatevi subito", ha detto qa quel punto De Rossi girandosi verso la propria panchina e rivolgendosi a Sangarè e a Zalewski.