Dybala con l'Argentina: "Felice di essere tornato a casa", e Oriana risponde...

"Felice di essere di nuovo a casa" scrive sui social Paulo Dybala, rimasto in Italia e in Serie A nonostante la corte dall'Arabia Saudita. L'attaccante della Roma è tornato in nazionale. La foto copertina del post è col connazionale e compagno in giallorosso, Leandro Paredes. Tra i commenti spunta la risposta della moglie di Dybala, Oriana Sabatini, che scrive: "Quanto ti sta bene la maglia dell'Argentina?".