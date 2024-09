Soulé, magia e gol in allenamento con l'Argentina: Paredes applaude ammirato

" Matias Soulé ? È un giocatore che può diventare un fenomeno". Parole di Daniele De Rossi a Dazn , non più di 24 ore fa. Convocato dalla sua Argentina, il giovane attaccante della Roma sembra aver ascoltato l'investitura del suo tecnico. Nell'allenamento in vista delle partite contro Cile e Colombia , valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali, Soulé ha dato mostra delle sue capacità.

Soulé, che colpo in allenamento!

In un video pubblicato dai media argentini, il 21enne calciatore giallorosso si esibisce in un perfetto stop di piatto sinistro, con potentissimo tiro di collo esterno al volo prima che il pallone tocchi terra: il magico fendente che ne è venuto fuori ha lasciato di stucco il portiere impegnato in quel momento. Gol da sogno, seppur in allenamento, e applausi dei compagni di nazionale in attesa del loro turno: tra questi c'era anche un ammirato Leandro Paredes, compagno di Soulé anche nella Roma, così come l'altro argentino Dybala.