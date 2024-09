Record Roma: Dovbyk, Hummels e Giugliano candidati al Pallone d'Oro

ROMA - La stagione è appena cominciato, ma già stanno per arrivare i primi riconoscimenti per quanto fatto nell'anno precedente. E in questo caso per la Roma è un vero e proprio record di potenziali premiati. Stiamo parlando del Pallone d'Oro che a ottobre vedrà i migliori campioni della pasata stagione riunirsi per le conseute prestigiose premiazioni. E tra i trenta candidati al riconoscimento ci sono addirittura tre giocatori.

Per la Roma di De Rossi ecco tra i migliori trenta Artem Dovbyk, capocannoniere dell'ultima edizione della Liga con il suo Girona, e Mats Hummels, eletto miglior difensore della Champions League, competizione in cui ha raggiunto la finale con il Borussia Dormund. I due giocatori ieri hanno ricevuto i complimenti del club giallorosso e dei tifosi romanisti, orgogliosi di avere in squadra i candidati al Pallone d'Oro.

Ma chi è davvero entrata nella storia è Manuela Giugliano. La capitana della Roma Femminile è in lizza per il Pallone d'Oro femminile e già questo è un traguardo che resterà nella storia del calcio femminile: Giugliano è infatti la prima calciatrice italiana a essere candidata per il premio. Una soddisfazione per la calciatrice della Roma e della Nazionale, ma anche per una tifoseria che ha sempre accompagnato la squadra nel corso della stagione terminata con il secondo scudetto consecutivo.