Infortunio Baldanzi durante Italia-San Marino Under 21: ecco come sta e le sue condizioni

LATINA - Infortunio per Tommaso Baldanzi , fantasista della Roma, impegnato oggi nella sfida tra Italia Under 21 e San Marino, valida per le qualificazioni agli Europei 2025. Il calciatore giallorosso è stato colpito duro nel primo tempo. Al 18' il centrocampista di San Marino, Alberto Tomassini, ha colpito da dietro Baldanzi , che è caduto a terra dolorante. Il giocatore azzurro è rimasto fermo sul terreno di gioco a lungo, poi ha tentato di riprendere il gioco, ma è apparso claudicante, quindi si è nuovamente accasciato e ha dato forfait. Il ct dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata , lo ha sostituito con Raimondo al 26'. Si pensa a una forte botta alla zona lombare più che a un problema muscolare.

Baldanzi e Fazzini ko

Baldanzi è rientrato negli spogliatoi accompagnato dal medico degli azzurrini. Le condizioni di Baldanzi saranno valutate nelle prossime ore in vista della partita tra Norvegia e Italia Under 21 in programma martedì prossimo. Al rientro dalle nazionali, invece, la Roma è attesa dal match sul campo del Genoa, in calendario domenica 15 settembre alle 12.30. Nel corso del primo tempo tra Italia e San Marino si è fermato per infortunio anche l'azzurrino Fazzini, vittima di un problema muscolare