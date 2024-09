Roma, Saud fa impazzire i tifosi: che azione con l'Arabia Saudita

Questo primo mese in giallorosso non ha regalato gioie al terzino saudita Saud Abdulhamid, ancora in attesa di esordire. Una volta rientrato dagli impegni con la sua nazionale, il 25enne proverà a giocarsi le sue carte nella sfida di domenica 15 settembre tra Genoa e Roma. Il primo appuntamento della sosta per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini è stato contro l'Indonesia, in una sfida valevole per la qualificazione ai Mondiali pareggiata per 1-1 con due gol nel primo tempo e un rigore fallito da Al Dawsari, storico attaccante dell'Al-Hilal e compagno tra gli altri di Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly e Joao Cancelo.