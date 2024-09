Roma, Hummels a Dortmund: l'arrivo in monopattino allo stadio

Non solo Jurgen Klopp, a Dortmund c'è anche Mats Hummels. Per anni capitano e simbolo del Borussia, insieme a Marco Reus, il neo difensore della Roma è arrivato in monopattino al Signal Iduna Park, per non perdersi la partita d'addio di Piszczek e Blaszczykowski, due calciatori che hanno fatto la storia del club giallonero.