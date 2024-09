Lewandowski incorona Zalewski: "Giocatore fondamentale per la Polonia"

Dopo aver realizzato il gol decisivo contro la Scozia, trasformando un calcio di rigore nel recupero, Nicola Zalewski riceve anche la "benedizione" di Robert Lewandowski , simbolo della Polonia e centravanti del Barcellona. Spesso in discussione in Italia, dove alterna alti e bassi con la maglia della Roma , l'esterno è ormai un punto fermo della sua nazionale.

Lewandowski: "Zalewski giocatore fantastico"

All'indomani di Scozia-Polonia, terminata sul punteggio di 2-3, Robert Lewandowski ha elogiato pubblicamente Nicola Zalewski, confermando i passi in avanti fatti dal calciatore della Roma nell'ultimo periodo: "Ci vuole coraggio e una grande mentalità per decidere una partita come questa, che stavamo pareggiando dopo l’incredibile rimonta degli scozzesi - ha sottolineato l'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund -. L’atteggiamento di Nicola dimostra che sta acquisendo fiducia in se stesso e sta diventando una figura sempre più centrale nella nazionale. È un giocatore fantastico per la squadra, e Zalewski è ormai un elemento fondamentale del gruppo", ha concluso l'attaccante del Barça.