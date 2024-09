Roma, Svilar una certezza: c’è aria di rinnovo

Roma-Svilar, aria di rinnovo

Motivo per cui la Roma ha intenzione di cominciare a breve le trattative per il rinnovo di contratto del giocatore. Svilar ha il contratto in scadenza nel 2027 e uno stipendio tra i più bassi della rosa, sicuramente il più basso tra i titolari. Ottocentomila euro netti a stagione, ingaggio che presto sarà naturalmente ritoccato sfiorando il doppio di quanto percepisce attualmente. Un aumento meritato e che il portiere fin qui non ha richiesto, altro aspetto molto apprezzato dalla dirigenza: «Sono contentissimo, non posso spiegarvi quanto - ha dichiarato durante il ritiro in Inghilterra nell’intervista a LaRoma24 -. Come ho detto è sempre stato un sogno e un obiettivo essere titolare. E giocare tante partite in una squadra come la Roma. Non abbiamo ancora cominciato a parlare del rinnovo ma per me non ci sono problemi, sono grato alla Roma e al mister per avermi dato fiducia totale. È la cosa più importante per un portiere». Come detto, la pazienza e il lavoro hanno ripagato, e così sarà anche per il rinnovo.