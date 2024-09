Roma, otto giocatori nati dal 2000: così De Rossi si prende la scena

La Roma 2000

Eccoli, partendo dal più “anziano”: Enzo Le Fée (2000), Manu Koné (2001), Nicola Zalewski (2002), Samuel Dahl (2003), Tommaso Baldanzi (2003), Matias Soulé (2003), Niccolò Pisilli (2004) e Buba Sangaré (2007). Questi otto sono pronti a scendere in campo, mettersi in mostra, confermarsi come veri e propri talenti e diamanti da far brillare nei prossimi anni. Chi è già pronto, chi invece lo sarà di meno, ma tutti con lo stesso obiettivo di mettersi in mostra e rispettare le aspettative. Baldanzi è stato l’acquisto dello scorso gennaio, pagato 10 milioni (più 5 di bonus) e adesso tenuto in grande considerazione da De Rossi non nel ruolo di esterno destro d’attacco bensì di mezzala. Un nuovo modo di giocare ma che in campo sta valorizzando le sue doti nel dribbling, nella rapidità, nella sua precisine nei passaggi. Adesso - come ha detto anche De Rossi - deve essere più incisivo negli ultimi venti metri per chiudere l’azione e trovare anche i gol. A ventuno anni ha tutto il tempo e le possibilità per continuare a crescere, e lo stesso si può dire degli altri 2003 come Dahl e Soulé.