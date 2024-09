Dahl: "De Rossi persona straordinaria. Ecco con chi ho legato di più"

Dahl: "De Rossi persona straordinaria, ho legato con Dovbyk"

Samuel Dahl, nel corso di un'intervista concessa al network Fotbollskanalen, non ha nascosto la stima e l'ammirazione per Daniele De Rossi, allenatore che lo ha voluto fortemente in rosa per avere una giovane alternativa ad Angelino: "De Rossi è una persona straordinaria. Non solo per la carriera che ha avuto, ma anche per la sua autorevolezza nel mondo del calcio. Giocare sotto la sua guida è incredibile. Dimostrerò in allenamento chi sono, cosa posso fare e cosa voglio offrire. Alla fine è sempre lui che decide. Voglio solo mostrare le mie qualità e, quando avrò la possibilità, voglio impressionarlo. Il primo incontro con lui? È stato surreale. È difficile credere di essere nello stesso spogliatoio e nello stesso edificio con persone così straordinarie. È incredibile e sono molto orgoglioso. Ho legato con Artem Dovbyk, anche lui è nuovo. Abbiamo passato del tempo insieme da quando è arrivato. Parliamo molto. Tutti gli altri parlano soprattutto italiano, io ho iniziato a studiare un po'".

Tra obiettivi personali e concorrenza sulla corsia mancina, ci sarà da lavorare: "Voglio guadagnarmi un posto da titolare - ha ammesso Dahl -. Devo dimostrare di meritare quel posto. La competizione ci sarà sempre nel calcio. Alla Roma non sarà certo facile, ma ero pronto per una sfida quando ho lasciato il Djurgården. Era qualcosa che avevo previsto. Coglierò la mia occasione quando arriverà". E sull'esclusione dalla lista UEFA, ha aggiunto: "Io e De Rossi abbiamo parlato di questo, quindi siamo d'accordo su tutto. Ne abbiamo discusso insieme. Ho ascoltato ciò che il coach aveva da dire e ora devo solo continuare a lavorare".