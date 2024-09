Roma, Veloccia sul nuovo stadio: "La società può lavorare al progetto"

Maurizio Veloccia , assessore all’urbanistica di Roma Capitale, è intervenuto nel programma "Gli Inascoltabili" in onda su Radio Roma Sound fm90 riguardo alla decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso dei residenti sgomberati dalle aree di Pietralata destinate al nuovo stadio della Roma :“Noi abbiamo sempre detto che eravamo convinti che le problematiche di occupazione, di contenziosi non avrebbero bloccato il progetto perché quelle sono aree al 99% pubbliche. Lo sapevamo che c’erano degli ostacoli superabili e fortunatamente la giustizia ci sta dando ragione. La domanda su quando cominceranno i lavori ovviamente va rivolta alla Roma, ma la Roma, questa è una notizia importante, da quando c’è stato l’incontro con il Sindaco prima dell’estate, da subito a settembre si è rimessa a lavorare; quindi, abbiamo già fatto alcuni incontri tecnici, il tavolo tecnico si è già riunito, ci sono in programma ulteriori approfondimenti".

Veloccia sullo stadio della Roma

L'assessore ha concluso spiegando quale sarà il programma operativo e ribadendo di quale tipologia di progetto si sta parlando: "Quindi mi pare che nelle prossime settimane si completeranno tutti i sondaggi, potendo entrare in queste aree che sono state liberate all’inizio di agosto, per completare le trincee archeologiche e le indagini geologiche; quindi, la Roma è nelle condizioni di poter lavorare a un progetto definitivo e da parte nostra ovviamente non c’è che la volontà il più possibile di accelerare. Ricordo che in questo progetto si costruisce lo stadio e nient’altro quindi anche dal punto di vista ambientale noi andiamo a voltare completamente pagina rispetto ai progetti del passato che accanto allo stadio vedevano sorgere un milione di cubature”.