Totti: "Il mercato della Roma? Non mi convince". Poi parla di De Rossi

"La Juve ha fatto il mercato migliore. La Roma? Non mi convince, vediamo se hanno fatto le scelte giuste. Ora tocca a De Rossi". Così Francesco Totti in un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato di Serie A, del suo rapporto con il mondo giallorosso e con il suo ex compagno di squadra, ora allenatore, ma anche di Sinner.

Totti, il mercato della Roma e il retroscena su De Rossi

"Alcune squadre hanno fatto grandi investimenti e penso che quello della Juve sia il mercato migliore - ha detto l'ex capitano giallorosso -. Se la Roma mi piace? 'Ni'. All'ultimo, dopo i casini che sono successi, hanno cominciato a mischiare un po' tutto. Ora vediamo se hanno fatto le scelte giuste, speriamo di sì. Adesso sta a Daniele (De Rossi, ndr) mettere bene i giocatori in campo e trovare le formule migliori. Le risposte arriveranno dal campo". Poi il retroscena sullo stesso De Rossi, suo ex compagno di squadra e ora tecnico della Roma: "Ci sentiamo spesso, ci confrontiamo e mi chiede anche qualche consiglio. Cosa dice? Vuole fare meglio, non pensava di partire così in campionato ma ha la testa e la voglia per fare bene".

Il consiglio ai Friedkin e un 'invito' a Baldanzi

Un semplice 'consigliere' esterno questo Totti, il cui ritorno nella Roma non si è mai materializzato: " A volte un nome importante come il mio diventa ingombrante. Non mi ha mai cercato nessuno e siamo tutti contenti, a parte i tifosi che lo sono un po' meno. Un ruolo operativo nel calcio mi manca, ma deve essere qualcosa di importante altrimenti sto bene lo stesso, perché ho altri lavori e altre cose da fare". Alla società dei Friedkin ha voluto dare comunque un suggerimento: "Serve una comunicazione chiara: bisogna essere obiettivi. Se tu esci allo scoperto e dici la verità è più semplice, se tu nascondi quello che c'è dentro Trigoria diventa tutto più difficile, sia per chi ci lavora che per i tifosi". Così invece Totti ha scherzato su Baldanzi, autore di una tripletta alla Norvegia con l'Italia Under 21: "È giovane e non è giusto fare confronti. Sono contento per lui e per la Nazionale, ma ora pensasse a segnare anche per la Roma".

La Nazionale e gli errori di Spalletti

Da ex azzurro e campione del mondo nel 2006, Totti ha parlato anche della Nazionale: "Purtroppo, come tutti gli italiani e come tutti gli sportivi, speravo in qualcosa di meglio da parte dell'Italia agli Europei. I nostri giocatori non erano in buone condizioni, dal punto di vista fisico o mentale. In una competizione così importante se non sei pronto mentalmente e fisicamente è difficile arrivare fino in fondo". Questo invece il giudizio sull'operato di Luciano Spalletti: "Quello del ct e quello dell'allenatore sono due mestieri completamente diversi. Un discorso è vedere i giocatori ogni giorno, un altro è vederli una volta al mese. Spalletti ha capito e ha riconosciuto i suoi errori e li ha ribaditi nell'ultima intervista. Speriamo che ora possa ripartire al meglio e far diventare la Nazionale quello che tutti speriamo".

Totti e la battuta su Sinner n.1 del mondo

Infine una battuta su Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Us Open, che Totti in passato ha sfidato a Padel: "Da quando ha giocato contro di me è diventrato numero uno al mondo - ha detto sorridendo Totti -. Gli ho fatto vedere due o tre movimenti e lui ha capito".