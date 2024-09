Perotti si ritira: "Bel viaggio durato poco". Quanti commenti degli ex Roma

Addio al calcio. Diego Perotti si ritira all'età di 36 anni. L'annuncio social, su Instagram, con un video emozionante in cui attraverso le immagini si rivivono tutte le stagioni di una carriera intensa: "Che bel viaggio, è durato poco. Ciao pallone, mi mancherai" è la frase in allegato. Centinaia i commenti, tanti messaggi dai suoi ex compagni alla Roma e dei suoi connazionali come Juan Jesus, De Rossi, Villar, Paredes, Burdisso, Iago Falque, Papu Gomez. Dopo il Genoa, con la maglia della Roma, Perotti ha giocato 138 partite con 31 gol e una trentina tra assist e rigori procurati dal 2015 al 2020. L'ultima esperienza in Italia? Alla Salernitana per pochi mesi.