ROMA - Daniele De Rossi può sorridere: Artem Dovbyk è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il gigante ucraino ha smaltito il problema muscolare avvertito nel finale di partita contro la Juventus e questo pomeriggio è tornato ad allenarsi con i compagni. Buone notizie quindi in vista della sfida contro il Genoa: Dovbyk sarà a disposizione e pronto a scendere in campo per cercare la prima vittoria giallorossa e i primi gol in Serie A.