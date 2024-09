Genoa-Roma, strepitoso gol di Tsitsipas: show del tennista a Marassi

DALL'INVIATO A GENOVA - Stefan Tsitsipas in campo con la maglia del Genoa. È tutto vero. Il celebre tennista questa mattina prima dell'inizio della partita tra i liguri e la Roma è sceso in campo al Ferraris per una esibizione insieme ai portieri. Acclamato dai tifosi di Marassi, il numero 12 della classifica Atp prima ha riscaldato i portieri lanciando con la sua racchetta palline da tennis in direzione dello specchio, poi si è cimentato in veri e propri tiri in porta col pallone da calcio.