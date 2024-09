Roma, come sta Saelemaekers: l'esito degli esami alla caviglia tornato da Genova

Neanche il tempo di tornare da Genova che Alexis Saelemaekers è andato subito al Campus di Trigoria per gli esami alla caviglia destra. Il belga ha una sospetta frattura che, però, sembra non essere scomposta né particolarmente grave. Si parla di qualche settimana di assenza, un paio di mesi al massimo. Una tegola per la Roma? Sì, ma certo non ci sono stop di cinque o sei mesi, per capirci, come qualcuno aveva temuto dopo averlo visto uscire dal campo a Marassi portato in braccio dallo staff medico.