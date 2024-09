I Friedkin sono sbarcati a Roma dopo il pari con il Genoa

Day after amaro per la Roma di Daniele De Rossi, raggiunta nel finale a Marassi dal gol di De Winter. Nella mattinata odierna sono arrivati al centro sportivo di Trigoria il presidente e vicepresidente Dan e Ryan Friedkin, che hanno voluto incontrare personalmente i dirigenti e il tecnico per comprendere i motivi alla base degli scarsi risultati ottenuti in questo avvio di campionato.