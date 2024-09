Scaloni incorona Dybala: “Coraggioso a rimanere a Roma”

Scaloni elogia Dybala: "Gli saremo sempre grati"

Scaloni ha convocato Dybala per la gara contro il Cile. Maglia numero dieci e gol per il ritorno in nazionale dopo l'assenza in Coppa America: "Persone come Paulo è difficile trovarle - ha proseguito il ct dell'Argentina -, gli saremo eternamente grati per come si è comportato. Parliamo di un top player, è uno dei migliori". Chiaro il riferimento di Scaloni alle sue scelte che Dybala ha accettato per il bene della nazionale. "Questo significa comprendere la situazione e volere che le cose vadano bene per la nazionale e per la propria gente" ha concluso il ct dell'albiceleste parlando con Juan Pablo Varsky al podcast Clank!