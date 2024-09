"Il Gruppo Friedkin è ancora interessato all'Everton: i dettagli"

La scorsa estate, a metà luglio, l'Everton annunciò che il Gruppo Friedkin non sarebbe stato proprietario del club inglese nonostante "un periodo di trattative esclusive". Due mesi dopo, lo stesso Dan Friedkin riaccende l'interesse per l'Everton FC che, nel frattempo, è in trattativa con l'investitore statunitense John Textor.