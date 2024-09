Saelemaekers, operazione ok ad Anversa sull'esempio di Totti (e non di Wijnaldum)

L'operazione di Alexis Saelemaekers, oggi ad Anversa, è perfettamente riuscita. Lo ha fatto sapere la Roma attraverso un comunicato: "Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del malleolo mediale. L’intervento si è concluso con successo e il calciatore inizierà nei prossimi giorni la fase riabilitativa. Ti aspettiamo, Alexis!". Il belga si è operato ad Anversa in tarda mattinata, resterà lì per qualche giorno seguito da un suo fisioterapista di fiducia poi tornerà nella capitale. L'obiettivo è quello di riaverlo in campo tra sei massimo otto settimane. L'operazione agevola la ripresa e in questo senso Saelemaekers ha seguito l'esempio di Totti (2006) e non Wijnaldum (2022) tanto per citare due precedenti in casa Roma.