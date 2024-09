Roma, serve la spinta di Dybala: il gol è nell’aria

Roma, leader Dybala

Importante per Dovbyk, anche per liberarlo dalle doppie incessanti marcature, ma soprattutto per l’intera squadra. La sua posizione media di gioco è identificabile sulla trequarti, prevalentemente nella fase di costruzione del gioco e non di finalizzazione. Motivo per cui quando Dybala è uscito, la squadra ha perso lo slancio offensivo e quell’uomo capace di cominciare l’azione, tenere palla e rallentare anche il ritmo con la sua qualità palla al piede. Dybala può migliorare ulteriormente la condizione e rendersi ancora più pericoloso sotto porta, nonostante lo zampino di arbitro e Var che gli hanno negato il diritto di battere quel rigore che si era guadagnato con un ottimo scatto e l’anticipo su De Winter. L’appuntamento col gol è rimandato e per lui è una novità arrivare alla quinta giornata di campionato senza ancora essere riuscito a sfoderare la “Dybala Mask”. Due gol nelle prime quattro gare della scorsa stagione, altrettanti l’anno precedente: trentaquattro reti totali preziose prima per Mou e per poi DDR che ora punta forte su di lui dopo il dietrofront sull’Arabia. Ora l’Udinese, squadra a cui ha segnato di più (13 gol) in carriera. Insomma, Paulo è carico e pronto a far bene come ha fatto con l’Argentina: «Paulo è un grande giocatore - ha detto ieri Scaloni -. A volte non gioca o resta a casa come accaduto in Coppa America, ma è la vera e propria rappresentazione della voglia di far bene per la propria nazionale e per la propria gente. È difficile trovare giocatori come lui perché è un top player, uno dei migliori».