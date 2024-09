Gasperini sta con De Rossi: “Sorpreso, ormai si guarda solo al risultato”

ROMA - Daniele De Rossi esonerato dalla Roma. Una notizia che ha sconvolto l’ambiente giallorosso e non solo. Anche Gian Piero Gasperini ha parlato della notizia del giorno. Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del debutto stagionale in Champions League contro l’Arsenal, il Gasp ha commentato: “Mi dispiace per De Rossi, gli auguro il meglio per quanto sono affezionato. Sono sorpreso, per molte squadre la stagione è partita con tante difficoltà per colpa del mercato e delle date assurde che mettono in difficoltà gli allenatori”.