Pellegrini, dura contestazione a Trigoria, lui risponde: "Non mi devi dire così"

Dura contestazione a Trigoria nei confronti di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Mentre rientrava a Trigoria per l'allenamento delle 18 Pellegrini è stato fermato da alcuni tifosi che prima gli hanno rinfacciato di "aver mandato via" l'ennesimo allenatore, poi gli hanno contestato lo stipendio: "Sei milioni, in beneficenza li devi dare". Pellegrini, che in un primo momento aveva aperto il finestrino della macchina per provare a chiarire, ha risposto: "Non mi devi dire così", poi ha tirato su ed è entrato al Bernardini. In un clima, oggettivamente, non facile per nessuno.