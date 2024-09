Roma, il saluto social dei giocatori a De Rossi: da Mancini a Pellegrini, cosa hanno scritto

L'era Juric è già iniziata , ma inevitabilmente i giocatori della Roma sono ancora scossi dall'improvviso esonero di De Rossi . Tra i più colpiti Stephan El Shaarawy , già compagno di squadra e amico dell'ormai ex-tecnico, che lo ha voluto salutare in maniera sentita via social, presto seguito dagli altri giocatori, da capitan Pellegrini a Mancini , da Cristante a Paredes e Svilar , passando per Baldanzi , il giovane Pisilli e Angelino , tutti a voler ringraziare ed augurargli il meglio.

"Non è il finale che volevamo"

Costernato nel suo messaggio El Shaarawy: "Prima da compagno e poi da allenatore, mi hai confermato quello che ho sempre pensato di te: un signore del calcio, sei stato un punto di riferimento non solo a livello tecnico ma sopratutto per il tuo carisma e il tuo essere leader all’interno dello spogliatoio, sicuramente non è il finale che ci aspettavamo per quello che sei e per cosa rappresenti per questa città ma quello che ci hai dato anche se per poco tempo non lo dimenticheremo, non posso che augurarti il meglio per il tuo futuro perché te lo meriti, Grazie per tutto quello che hai fatto, ti voglio bene Dani".

Anche Mancini e Cristante salutano De Rossi

Sono poi arrivati anche i saluti degli altri giocatori, iniziando da quelli, più stringati, di Gianluca Mancini ("Grazie di tutto, mister. È stato un piacere e un onore lavorare insieme in questi mesi!") e Bryan Cristante ("Grazie mister per questi mesi vissuti insieme e per tutto quello che ci hai dato."). È stata poi la volta di Leo Paredes, legato da una lunga amicizia all'ex-compagno: "Ti sarò sempre grato per Tutto quello che hai fatto per me e per la tua ROMA a presto mister!". Anche il giovane Niccolò Pisilli ha voluto ringraziare De Rossi: "É stato un onore, Grazie". Particolarmente sentito il messaggio di Angelino, fortemente voluto dal tecnico: "Grazie mille per tutto, mister! Sono arrivato in questo grande club grazie a te e ti sarò sempre grato. Ti auguro tutto il meglio per te, la tua famiglia e il tuo staff. Spero che le nostre strade si incrocino di nuovo". Storie ig invece per Tommaso Baldanzi, con il messaggio "Grazie di tutto mister", a corredo della foto di un paterno abbraccio da parte di De Rossi, e per Enzo Lefee, con un "Grazie mister" suggellato da una stretta di mano.

"Grazie per avermi cambiato la vita"

Quella di promuoverlo titolare è stata una delle prime mosse di De Rossi da allenatore della Roma, indimenticabile per Mile Svilar: "Grazie per aver cambiato la mia vita, sarò per sempre grato".

Il doppio ringraziamento di Zalewski

Per lui si è esposto tecnicamente, insistendo nel schierarlo in campo, e poi si è speso in prima persona, perorandone la causa dopo la decisione del club di metterlo fuori rosa, così Nicola Zalewski ringrazia due volte De Rossi, come allenatore e come amico: "Grazie Mister, Grazie Daniele".

L'omaggio di capitan Pellegrini

Atteso, ecco infine anche il saluto da parte del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini: "Grazie per tutto quello che sei sempre stato con me… un punto di riferimento da quando ero piccolo, un compagno e amico, un capitano, un mister. Ti auguro il meglio perché te lo meriti come Uomo e come Professionista e sono sicuro che raggiungerai tutto quello che vorrai. In bocca al lupo Mister. Ti voglio bene Daniele.".

"