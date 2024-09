Dybala saluta De Rossi con un messaggio sui social: "È ingiusto..."

Dybala, il messaggio a De Rossi

Dybala ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'immagine di un abbraccio con De Rossi, accompagnando la foto con queste parole: "Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto...grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro".